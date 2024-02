Redação Jornal do Tocantins

Fiscais do Procon Tocantins apreenderam 237 produtos vencidos que estavam em um supermercado localizado em Palmas. A apreensão ocorreu na quinta-feira, 15, após diversas denúncias realizadas por consumidores.

O Procon divulgou que alguns itens estavam com prazos de validade expirados desde outubro de 2020.

Segundo o Procon, alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza estão entre as mercadorias apreendidas. O órgão aplicou auto de infração e estipulou o prazo de 20 dias para o estabelecimento apresentar a defesa.

“Ações como essa garante que os produtos que são comercializando atendam às exigências sanitárias colocadas pelos órgãos competentes, para garantir direitos e a saúde dos consumidores”, informou o superintendente do Procon Tocantins, Rafael Pereira Parente, por meio da assessoria.

Conforme o órgão, caso o estabelecimento não apresente a defesa no período proposto, “será determinado se haverá aplicação de multa e qual o seu valor, considerando a gravidade da situação e a presença de reincidência”, divulgou.

O órgão orientou os consumidores a verificar a validade dos produtos antes da compra e lembrou sobre o direito em poder trocar, caso esteja vencido.

Veja quais são os produtos vencidos

Anilina; café; chá; salgadinhos; pães; pé de moleque; macarrão; tapioca; caldo de galinha canjica; rosquinha; cerveja; margarina; maionese; água de coco; ervilha; queijo ralado; palmito; condicionador; sabão em barra e álcool gel.

Como denunciar

As denúncias podem ser enviadas por meio do WhatsApp (63) 99216-6840 ou ligação no número 151.