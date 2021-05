Vida Urbana Produtos para combate à Covid-19 têm tarifa zerada até o fim do ano Camex prorrogou prazo, que acabaria no fim de junho

Um total de 628 produtos usados no combate à pandemia de covid-19 continuarão a entrar no país sem pagar tarifa de importação até o fim do ano. O Comitê Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) prorrogou em seis meses o prazo da resolução que zera o imposto. A lista inclui medicamentos, vacinas, equipamentos hospitalares, itens ...