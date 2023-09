Auxiliar de serviços gerais M.A.R, de 39 anos, natural de Brasília (DF) e procurado pela Justiça do Tocantins ao ser condenado a 14 anos de prisão por estupro de vulnerável, acabou preso na madrugada deste sábado, 2, por equipes do 6° Batalhão da Polícia Militar no setor Morada do Sol, região sul de Palmas.

Segundo a Polícia Militar, o homem, ao ver a viatura da PM realizando patrulhamento, virou a esquina “bruscamente” e tentou se esconder dos militares.

A PM disse ter questionado o homem sobre estar no local escuro naquele horário, que respondeu estar voltando de um jogo onde trabalhou como árbitro de futebol, mas não soube apontar horários.

A polícia também disse que ele mentiu o nome, afirmou que não estava com documentos e negou ter passagens policiais. Durante vistoria na mochila em que o homem carregava, a equipe encontrou o documento de identificação.

De acordo com a PM, o homem confirmou que a identidade era dele e que “não se lembrava de tê-la guardado na mochila”.

Conforme a polícia, em buscas no sistema policial, a equipe confirmou um mandado de prisão em aberto estupro de vulnerável. Preso, ele foi levado para a 2°Central de Atendimento da Polícia Civil (2ªCAPC).

O JTo checou que o mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Palmas datado em 21 de junho deste ano. A prisão é definitiva, em regime inicial fechado. O crime ocorreu em uma casa localizada no setor Santa Fé, em Palmas.