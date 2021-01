Vida Urbana Procura de vacinas por clínicas privadas causa temor de prejuízos à rede pública Segundo Geraldo Barbosa, presidente da ABCVac, é uma falácia a alegação de que o setor privado vá concorrer com o SUS

O anúncio de que as clínicas privadas de vacinação estão negociando a compra de 5 milhões de doses da vacina indiana contra a Covid-19 tem provocado acalorados debates éticos no setor da saúde brasileiro. Por um lado, há um entendimento de especialistas em saúde pública de que, por se tratar de vacina ainda pouco disponível no mundo, a oferta no setor privado pode c...