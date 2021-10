Vida Urbana Procon notifica Energisa por falhas na prestação de serviço em zona rural de Crixás do Tocantins Problemas no fornecimento de energia ocorreram na região do Mutum e Posto São Jorge e atingem 15 propriedades

Após denúncias de moradores de duas localidades na zona rural de Crixás do Tocantins, o Procon Tocantins notificou na manhã desta sexta-feira, 22, a empresa Energisa, concessionária de energia elétrica, devido a série de problemas com a falta de energia elétrica devido às frequentes quedas. As reclamações são de moradores da região do Mutum e Posto São Jorge. Conforme o Proc...