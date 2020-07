Vida Urbana Procon mantém audiências de conciliação suspensas até 20 de julho Portaria do órgão também suspende prazos de processos administrativos

Portaria publicada pelo superintendente de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Walter Nunes Viana Júnior nesta quarta-feira, 16, mantém suspensas até o dia 20 de julho as audiências de conciliação em todos os núcleos do órgão. As audiências marcadas para esse período serão remarcadas e os prazos de processuais administrativos também estão suspensos até o dia 20....