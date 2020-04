Nesta quinta-feira, 16, agentes da Polícia Civil e do núcleo regional da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon) fiscalizaram 26 estabelecimentos em Araguaína e 20 em Palmas para supervisionar farmácias e mercados, que vendem de itens de proteção individual, álcool gel e máscaras, para proteção contra a pandemia do novo coronavírus (Covi-19)

Em Araguaína, a operação resultou em dois autos de infração aplicados pela equipe do Procon. O grupo constatou que as mercadorias estavam sendo vendidas com preços abusivos, que ultrapassavam a margem de 100% sobre o valor padrão. Álcool em gel e luvas foram os principais produtos vendidos com preços superfaturados.

Em Palmas, a força-tarefa verificou se os comerciantes estariam fazendo uso da prática de preços abusivos na venda dos itens de proteção à Covid-19. Segundo o levantamento parcial, nenhum dos 20 estabelecimentos comerciais tiveram autos de infração e os preços praticados até aqui seguem os parâmetros de normalidade.