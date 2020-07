Vida Urbana Procon de Palmas orienta consumidor a agir em divergência de preços na etiqueta e no caixa Superintendente do órgão explica como agir diante de divergências de preços

O Procon Municipal de Palmas emitiu um alerta nesta segunda-feira, aos clientes sobre como agir quando preços informados na etiqueta, ou nas promoções estão diferentes na hora de passar o produto no caixa. "De acordo com o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, pre...