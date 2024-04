Vida Urbana Processos seletivos do Senai estão abertos com salários de até R$4.872; confira as vagas Os salários variam de R$1.993 a R$4.872. As vagas estão distribuídas nas unidades de Araguaína, Palmas e Taquaralto

Vagas para profissionais de diversas áreas estão abertas em oito processos seletivos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Tocantins (Senai). Os salários variam de R$1.993 a R$4.872 conforme as vagas disponíveis, que estão distribuídas nas unidades de Araguaína, Palmas e Taquaralto. Leia também: Operação prende suspeitos de integrar organização especializada em furto de defensivos agrícolas PM do Tocantins lamenta morte de policiais de Goiás em acidente: ‘Irmãos de farda’ Quem deseja participar do p...