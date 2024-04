Redação Jornal do Tocantins

O principal suspeito de matar Raul da Costa Leal, de 47 anos, na segunda-feira (1º), se apresentou na delegacia, foi ouvido e liberado, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A SSP informou que ele estava sozinho e foi liberado por não estar mais em situação de flagrante. A secretaria também respondeu que o caso segue em investigação.

A pasta não informou o nome do suspeito e também não infomou se ele confessou o crime durante depoimento.

Entenda

Raul da Costa Leal morreu na noite de segunda-feira (1º), após se desentender com um jovem de 23 anos e sofrer uma perfuração profunda nas costas, do lado direito. O crime ocorreu em um comércio localizado no setor Céu Azul, em Araguaína.

A Polícia Militar informou que a equipe encontrou o corpo caído ao chão em frente a uma casa. Também divulgou que testemunhas informaram que os dois se desentenderam, o jovem saiu e teria voltado com uma faca. Ao retornar no local, Raul já havia saído. Em seguida, ele teria saído à procura de Raul, o encontrou na rua e o esfaqueou.

Segundo a PM, Raul teria problemas psicológicos e o suspeito, passagens por lesão corporal, violência doméstica, ameaça e resistência.