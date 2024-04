Redação Jornal do Tocantins

Um tocantinense de 27 anos, acabou preso em Patrocínio (MG) na quinta-feira (4), por ser o principal suspeito de matar Genivaldo Santiago no centro de Axixá do Tocantins em novembro do ano passado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Santiago morreu ao receber várias facadas. O crime ocorreu na manhã de 26 de novembro, em frente a um comércio no centro da cidade. O suspeito teria perseguido Genivaldo, que chegou a ser socorrido, mas morreu.

O suspeito estava foragido e foi localizado em uma casa na cidade mineira. Preso, ele foi levado para a delegacia local e depois encaminhado à cadeia da cidade, conforme a SSP.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juízo Único de Itaguatins datado em 11 de janeiro deste ano.