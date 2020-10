Mineiro de São Gonçalo do Abaetê (MG), onde nasceu no dia 4 de maio de 1933, e um dos pioneiros da capital, Mateus da Silva Cardoso faleceu na terça-feira, 6, de Covid-19 em um hospital particular de Palmas, aos 87 anos.

Cardoso chegou de Goiânia com a criação do Tocantins e se radicou no Sul de Palmas, no bairro de Taquaralto. Por sua atuação, quando a cidade estava sendo criada, acabou nomeado o primeiro subprefeito da capital, segundo afirma a esposa Carmem Rabelo Cardoso, que agradeceu todas as condolências recebidas.

Carmem lembra que o esposo veio para o Tocantins a convite de Adjair de Lima, então secretário de Finanças no governo estadual.

Na região, ele é lembrado por ser solidário e auxiliar os migrantes que chegavam com a criação da capital, na região de Taquaralto. Por sua ligação com a cidade, em 2014, ele recebeu o título de cidadão palmense em solenidade na Câmara Municipal.

Sempre atuante na região onde viveu em Palmas, em 2017, com mais 8 empresários com empreendimentos na Avenida Tocantins, em Taquaralto, ajuizou uma ação contra a prefeitura de Palmas e o então secretário Adir Gentil. O grupo questiona até hoje o "Shopping a Céu aberto”, uma obra que eles consideram “elefante branco para os lojistas, comerciantes e moradores da região Sul."

Devido à Covid-19, não houve velório, e o sepultamento ocorreu na quarta-feira, em Palmas, às 11 horas da manhã.