Vida Urbana Primeiro simulado do preparativo #TOnoEnem está disponível para estudantes matriculados A partir desta quarta-feira, 3, um dos cadernos será aplicado e estudantes devem seguir as orientações conforme a forma de estudo escolhida

Começa a ser aplicado nesta quarta-feira, 3, o I Simulado do TO de casa no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 com dois cadernos, sendo o primeiro com a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação. As provas devem ser respondidas pelos estudantes inscritos no projeto #TOnoEnem seguindo as orientações da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e...