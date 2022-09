Vida Urbana Primeiro dia de festival tem apresentação do cantor Nando Reis Programação começa nesta quarta-feira, 7, com 41 pratos e show regionais

O 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu inicia nesta quarta-feira, 7, com abertura oficial às 21 horas. A atração principal é o show do cantor Nando Reis. O festival segue até domingo, 11, em Taquaruçu, com 41 pratos concorrentes, divididos em cinco categorias, mais a Rota Gastronômica. Na primeira noite, às 20h, na arena Cozinha Show, ocorre a apresentação do che...