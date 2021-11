Vida Urbana Primeira etapa do Enem é realizada neste domingo, a partir das 13 horas Portões serão abertos a partir das 12 horas, o fechamento será às 13 horas. A prova terá início às 13h30 e vai até às 19 horas

As primeiras provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 serão realizadas neste domingo, 21. Os candidatos farão provas objetivas de linguagens e ciências humanas e a única prova subjetiva da avaliação, a redação, que, nesta edição, terá o mesmo tema, tanto para o Enem impresso quanto para o digital. Os portões serão abertos a partir das 12 hor...