Quatro anos de foco nos conteúdos, disciplina e dedicação nos possíveis assuntos que poderiam estar nas questões da prova. Essa foi a tática adotada por Milena Pereira Batista, 21 anos, estudante de uma escola de Palmas e que conquistou o primeiro lugar no vestibular de Medicina da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Milena relatou ao Jornal do Tocantins que cursou o ensino médio em uma escola técnica em São Paulo, depois ela se mudou para o Tocantins, onde concluiu esta etapa dos estudos. “Os quatro anos de preparação pré-vestibular foram feitos todos aqui também. No início, eu foquei bastante em aprender a base dos conteúdos, mas negligenciava um pouco a parte prática: os exercícios. Com o passar dos anos, principalmente nesse último, resolvi priorizar essa parte das questões e de correção aprofundada dos meus erros, o que me ajudou muito a melhorar meu desempenho nas provas”, completa.

A recém aprovada na UFT também aposta que nesse processo de preparação, a inteligência emocional contou imprescindivelmente no sucesso da prova. “Esse ano investi muito em acompanhamento psicológico, e também em exercício físico para ajudar a aliviar todo o estresse da rotina. Junto com isso, também me permiti viver o descanso, aproveitar momentos com a família e amigos. Para mim, o preparo vai muito além do que conteúdos e questões, a parte emocional é determinante”, salienta.

Quando entendeu que deveria focar na inteligência emocional, Milena relata que já tinha meio caminho andado para se dedicar às disciplinas e então sua rotina de estudo seguiu intensa durante essa preparação. Segundo ela, estudava bastante, cerca de oito a nove horas diárias, com dias separados para realizar simulados e provas antigas, além dos momentos que deixava separado para efetuar a correção dos exercícios. Ela lembra que geralmente os finais de semana ficavam para descanso, daí ela se organizava semanalmente seguindo uma planilha de conteúdos baseada na ordem das apostilas antigas do cursinho.

Traçada toda a rotina, o sucesso veio para Milena e ela está a um passo para realizar o desejo que vem desde à infância. “Medicina foi meu primeiro sonho de criança, lembro que um dos primeiros brinquedos que eu pedi e escolhi foi um estetoscópio de plástico, com um conjunto de seringas de mentira. Conforme fui crescendo, pensei em várias áreas, transitando entre Jornalismo e Arquitetura. No ensino médio, descobri que me dava muito bem com Química e Biologia, o que me levou novamente à área da saúde, pensei bastante em cursar Farmácia ou Biomedicina, mas, conforme pesquisava e conhecia mais sobre os cursos, acabei retornando ao primeiro sonho: Medicina”, narra.

Ao ver o resultado e saber que enfim poderá cursar Medicina e se tornar uma médica, a estudante reconhece as dificuldades que poderá enfrentar na graduação, mas não desanima e afirma que sensação é indescritível. “Acho que até agora a minha ficha não caiu! É uma sensação de alívio muito grande, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Estou muito animada para viver essa nova fase, sei que será repleta de desafios, mas estou muito realizada de finalmente poder iniciar essa jornada”

Resultado

O resultado do vestibular para o primeiro semestre de 2022 da Universidade Federal do Tocantins teve a divulgação na última terça-feira, 1°.

O certame ofereceu mais de 900 vagas distribuídas em 50 cursos de graduação nas sete cidades que têm campus da universidade. A lista dos aprovados na primeira chamada pode ser conferida no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese), organizadora das provas.