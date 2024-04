Vida Urbana Primeira audiência de instrução sobre policiais suspeitos de matar cantor é adiada Vítima desapareceu em abril do ano passado e o corpo encontrado às margens da rodovia BR-235, em estado avançado de decomposição

A audiência sobre o assassinato do cantor Joan Braga dos Reis que estava marcada para esta segunda-feira (22) foi adiada. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça (TJ) a pedido do JTO. Três policiais militares são apontados como suspeitos do crime. O crime ocorreu em Guaraí, na região centro-norte do estado, em abril do ano passado. Joan, de 33 anos, ...