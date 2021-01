Vida Urbana PRF prende motorista com revólver e munições em abordagem na BR-242 em Gurupi Ao ser questionado, o homem de 58 anos alegou que usa de arma de fogo desde 1982 para proteção pessoal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante um homem com uma arma de fogo na BR-242, em Gurupi. A ação ocorreu nesta quinta-feira, 28, no km 384 durante a realização de abordagens de rotina. Segundo a PRF, ao abordar um veículo o condutor, um homem de 58 anos, apresentou sinais de nervosismo. A PRF realizou buscas e localizou um revólver carregado com ci...