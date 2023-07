Do início do ano até este domingo, 30, 68 pessoas acabaram presas por embriaguez pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias da União que cortam o Tocantins. No mesmo período, o número de flagrantes de infrações é 847 casos de alcoolemia ao volante.

No último fim de semana do mês de julho, dois homens, de 37 e 28 anos, acabaram presos pela Polícia Rodoviária Federal por embriaguez ao volante. Um dos suspeitos conduzia uma moto em zigue-zague, sem habilitação e armado com um punhal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma das prisões ocorreu na tarde de domingo, 30, em Guaraí, quando equipes deram ordem de parada ao homem de 28 anos que conduzia o veículo GM/Celta 3P no km 332 da BR 153. Ao realizar o teste de bafômetro, resultou o teor de 0,56 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

A outra ocorreu no final da tarde do sábado, 29, em Araguaína. Equipes estavam em fiscalização no km 144 da BR-153, quando flagraram um veículo Yamaha/T115 Crypton Ed, de cor vermelha, ziguezagueando pelo acostamento.

Ao abordar o condutor, de 37 anos, os policiais observaram que o suspeito estava com uma arma branca (punhal) na cintura, sinais de embriaguez e não possuía habilitação para dirigir o veículo. Realizado o teste de bafômetro, acusou 1,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Ambos condutores foram presos e levados para a delegacia.