Vida Urbana PRF encontra jovem com esquizofrenia que fugiu de hospital no MA e perambulava pela BR-153 Família relatou que o homem de 27 anos poderia ter 'surtos psicóticos' sem o uso da medicação necessária

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram na última quinta-feira, 29, um homem de 27 anos que andava pela pista de rolamento da BR-153, no km 502, em Paraíso do Tocantins. Após ter informações sobre o indivíduo com suas características, a equipe de plantão descobriu que ele era portador de esquizofrenia e havia fugido de casa em fevereiro deste ano, e...