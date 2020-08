Vida Urbana PRF encontra comprimidos escondidos em caixa de balas com caminhoneiro na BR-153 Ao todo eram 50 comprimidos de anfetamina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu comprimidos de anfetamina escondidos dentro de uma caixa de balas com um motorista de um caminhão na BR-153. O caso ocorreu na noite desta terça-feira, 11, no km 160 da rodovia federal em Araguaína, Norte do Estado. Conforme a PRF, a ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina quando os policiais abordarem o veíc...