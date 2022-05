Vida Urbana PRF apreende mais de 850 produtos com indícios de falsificação em Gurupi A polícia apreendeu camisetas, sandálias e bolsas de marcas encontradas em três ônibus que trafegavam na BR-153 em Gurupi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-TO) apreendeu na madrugada desta terça-feira, 24, 858 camisetas, pares de sandálias, bolsas e outras mercadorias de marcas conhecidas, com indícios de falsificação. Os produtos estavam no compartimento de três ônibus, no Km 666 da BR 153, município de Gurupi, sul do Tocantins. No total foram apreendidas 785 camisetas, 38 pares de...