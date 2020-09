Vida Urbana PRF apreende carga de produtos sem documento fiscal avaliada em quase R$ 50 mil na BR-153 Entre as mercadorias que estavam no automóvel estavam canivetes, facões, cigarros e chapéus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de produtos transportados sem nota fiscal avaliada em quase R$ 50 mil. A ação ocorreu nesta terça-feira, 29, no km 497 da BR-153, em Paraíso do Tocantins. Conforme a PRF, os policiais abordaram um veículo que estava carregado com diversos produtos em caixas na carroceria. Entre as mercadorias que estavam no aut...