Vida Urbana PRF apreende armas de fogo e munições na BR 153 em Araguaína Em nenhum dos casos, os motoristas possuíam registros ou documentação de permissão para o porte de armas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no domingo, 29, três armas de fogo e 34 munições durante fiscalização na BR 153, no município de Araguaína, região norte do estado. A primeira apreensão ocorreu no km 139 quando a equipe abordou um veículo Ford/Fiesta e, ao questionar se o condutor portava algum ilícito, o mesmo afirmou portar um armamento na moc...