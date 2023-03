A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez abordagem a um ônibus na BR-153, em Araguaína, neste sábado, 18, e constataram que havia uma determinação judicial para busca e apreensão do veículo por envolvimento nos ataques extremistas do dia 08 de janeiro, em Brasília.

Segundo a PRF, durante a abordagem ainda encontraram mais de dois quilos de pasta base para fabricação de cloridrato de cocaína dispensados no fundo do ônibus, na última poltrona.

A identificação do veículo ocorreu em fiscalização da BR 153, no km 170, onde a polícia deu ordem de parada ao ônibus que fazia a linha São Gotardo (MG) para Pedreiras (MA). Ao realizarem consultas nos sistemas, os agentes da PRF constataram que o veículo estava na lista para ser apreendido por decisão do ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Mais ilícitos

A equipe também encontrou no bolso do homem responsável por guardar e retirar as bagagens dos passageiros, seis comprimidos de anfetamina, droga estimulante para deixar a pessoa mais tempo acordada.

A polícia afirma ainda que o motorista se apresentou como proprietário do ônibus, mas disse que havia adquirido o veículo há cerca de 15 dias, mesmo assim o homem acabou conduzido por não possuir habilitação para realizar a atividade de transporte coletivo de passageiros e também qualificado por transportar menor de dezesseis anos sem o acompanhamento dos pais ou autorização judicial.