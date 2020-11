Vida Urbana Preterido pelo governo diz que votação "expressiva" sinaliza necessidade de transformações no órgão Rubismark Saraiva Martins não questiona escolha sobre Estellamaris Postal, mas ressalta que apoio ao projeto de renovação e votação expressiva indicam que gestão da Defensoria precisa de transformação

O defensor público Rubismark Saraiva Martins, mais votado na eleição interna para formação da lista dos candidatos ao cargo de Defensor Público-Geral publicou uma carta em que reconhece a escolha do governo do Estado pela segunda colocada (45 votos) na lista, Estellamaris Postal. No texto, ele afirma aceitar a nomeação da colega para comandar a insti...