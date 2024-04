Redação Jornal do Tocantins Patricia Lauris

Dois detentos da Unidade Prisional Barra da Grota, em Araguaína, norte do estado, foram flagrados com diversas cápsulas com drogas. Eles iriam vendê-las dentro da unidade e por isso foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo a Polícia Civil, policiais penais encontraram as cápsulas dentro das celas no domingo (21). A suspeita é que um dos presos tenha recebido o material de uma companheira durante uma visita íntima. Os dois homens, então, teriam engolido as cápsulas para depois evacuá-las e conseguirem vender.

A Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju), responsável pelo sistema prisional, informou que os policiais perceberam movimentações suspeitas e levaram os detentos para celas separadas. Depois encontraram as drogas embaladas. Também explicou que trabalha para o "fortalecimento dos protocolos de segurança, incluindo a implementação de tecnologias avançadas de monitoramento" nas unidades. (Veja nota completa ao final da reportagem)

Entre os entorpecentes havia maconha e skank, uma variedade mais forte da droga, sendo cerca de 150 gramas em forma de porções.

Nesta terça-feira (23), eles foram levados para a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, para prestarem depoimento sobre o crime dentro do presídio. Após os procedimentos, retornaram ao presídio, acompanhados de policiais penais.

O caso será investigado pela 2ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC -Araguaína), que deve instaurar inquérito para identificar como a dupla teve acesso às drogas.

Veja nota da Seciju na íntegra:

A Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju), informa que nesta terça-feira, 23, dois custodiados que cumprem pena na Unidade de Tratamento Penal Regional Barra da Grota, em Araguaína, foram conduzidos até a sede da 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil (5ª CAPC), para diligências e apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Pasta esclarece que, policiais penais que atuam na Unidade verificaram movimentações suspeitas após visita íntima de um dos custodiados, encaminhando-os a celas separadas dos demais, para devida investigação onde verificaram a presença de cápsulas de substâncias análogas a entorpecentes.

Após constatação, os policiais penais conduziram os dois indivíduos à 5ª CAPC para as devidas diligências, e posteriormente foram reconduzidos à Unidade de Tratamento Penal Regional Barra da Grota.

Por fim, a Seciju reforça o trabalho contínuo realizado em prol do fortalecimento dos protocolos de segurança, incluindo a implementação de tecnologias avançadas de monitoramento, aprimoramento dos procedimentos de triagem e busca, além do treinamento contínuo dos policiais penais.