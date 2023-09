O suspeito de furtar o cofre da barraca de verduras, conhecida como 'barraca da confiança', montada por um agricultor às margens da TO-030, no distrito de Taquaruçu, acabou preso nesta sexta-feira, 22, na rua 31 do Aureny III.

O suspeito é o operador U.S.P, 38 anos, natural de Ipora (GO). Ele era procurado pela Justiça do Tocantins pelo mesmo crime de furto. No mandado de prisão também constam tipificações penais por roubo e receptação. Ele acabou preso por equipes do 6º Batalhão da Polícia Militar, que confirmaram o mandado em aberto.

Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que o operador, conduzindo uma moto, chega no local às 23h10min de quinta-feira, 21, desce da moto, vai até as verduras, pega uma mercadoria e devolve. Em seguida, ele vai até o cofre, pega, sacode e o leva na moto.

Segundo o agricultor Zilberto Correia, havia cerca de R$ 2 mil reais no cofre.

"Já tem um ano e nove meses que temos a barraca e nunca ninguém pegou o cofre. Pode levar uma verdura ou outra, mas o cofre nunca. Cheguei na barraca às 6h e vi que o cofre não estava, olhamos nas câmeras e vimos o furto".

A barraca existe desde dezembro de 2021, quando montada por Zilberto, após uma grande batalha contra as drogas. O agricultor conta que montou a barraca sem vendedor após uma pessoa depositar confiança nele e ajudá-lo durante a internação, quando era viciado em crack.

A barraca também é um projeto social de Zilberto e conta com a ajuda de sete pessoas. Todas as verduras e hortaliças expostas na barraca são das quatro hortas localizadas no quintal da casa de Zilberto, que conta com a ajuda de outras pessoas para produção.