Vida Urbana Preso da CPP de Palmas é morto após confusão entre internos Leomar Dias estava custodiado na Unidade Penal de Palmas desde 19 de fevereiro de 2018 com a finalidade de cumprir a sentença e ser recuperado para retornar à sociedade

Preso da CPP de Palmas é morto após confusão internoApós uma briga com outros custodiados, o preso Leomar Dias morreu nesta terça-feira, 19, no Pavilhão A da Casa de prisão Provisória de Palmas (CPPP). Segundo informações da Secretaria Estadual da Cidadania e Justiça (Seciju), a administração do local tomou todas as medidas para preservação da vida do custodiado e inst...