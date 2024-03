O Tribunal do Júri condenou 15 réus nesta sexta-feira, 22, envolvidos na fuga em massa do presídio Barra da Grota, em Araguaína. As condenações, que chegam a mais de 70 anos de prisão, são por organização criminosa, evasão mediante violência contra a pessoa, roubo, sequestro, tentativa de homicídio e latrocínio, furto, disparo e porte de arma de fogo.

Conforme divulgado pelo Ministério Público, o julgamento, que durou 12 dias, ouviu 59 pessoas, 35 testemunhas, nove vítimas e os réus. Para o tribunal, "os detentos agiram de forma conjunta, sendo todos autores da série de crimes cometidos durante a fuga".

O MP considera que esta fuga em massa de presidiários, ocorrida em 2018, é a maior já ocorrida no Tocantins, paralela a sessão do júri, que também foi uma das mais longas no Tocantins devido à complexidade do caso.

Conforme já divulgado, outros quatro réus envolvidos foram condenados em outubro do ano passado.

Os 15 réus são:

1 - Breno Raylan da Silva Rodrigues

2 - Carlos Daniel da Silva Santos

3 - Daniel Felipe Soares

4- Denílson Monteiro do Nascimento

5 - Hélio Araújo Barros

6 - João Marcelo Pereira Borja

7 - Júnior Pereira de Sousa

8 - Lázaro Carneiro Gonçalves

9 - Marcelo de Araújo Ferreira

10 - Marcos Pablo Soares de Carvalho

11 - Maurício Pereira da Silva

12 - Thalison Ribeiro Coelho

13 - Thiago Borges de Araújo

14 - Werlison da Silva Martins

15 - Welley Hernandes do Carmo

Relembre o caso

No dia 2 de outubro de 2018, uma rebelião seguida de fuga foi registrada no presídio Barra da Grota, em que 28 detentos fugiram por um buraco feito em uma cela e conseguiram sair pela porta da frente da Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota.

Durante a fuga, os detentos utilizaram pistolas, uma espingarda calibre 12 e facas artesanais e fizeram cinco pessoas de reféns, dentre as vítimas uma professora, três técnicos de defesa social e um técnico administrativo.

Ao conseguirem sair da unidade penal em direção à rodovia TO-222, os fugitivos cruzaram com uma viatura da Polícia Militar, posicionada para bloquear a estrada. Eles se aproximaram da viatura, atentando contra a vida dos policiais com disparos de arma de fogo, e conseguiram pegar mais duas armas de fogo e munição durante o confronto.

Em seguida, os detentos seguiram em direção a um matagal, onde se dispersaram. Os reféns foram mantidos sob seu domínio por cerca de 30 horas, sendo que um deles foi ferido pela pressão da faca artesanal e precisou de atendimento hospitalar.

O homem apontado como líder do grupo, Valdemir Gomes de Lima, conhecido como “Caranguejo”, e mais 8 fugitivos morreram em confronto com os policiais. Os demais fugitivos foram recapturados em ocasiões diferentes, tendo respondido, presos, ao processo movido pelo Ministério Público.