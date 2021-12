Vida Urbana Presidiário do regime semiaberto com tornozeleira eletrônica morre em confronto com a PM Conforme a Polícia Militar, no confronto havia um segundo homem, porém, ele fugiu na abordagem dos militares

O presidiário Adriano Pereira da Cruz, de 33 anos, que cumpria regime semiaberto, morreu na tarde desta segunda-feira, 27, após troca de tiros com a Polícia Militar (PM), em Wanderlândia, cidade distante 420 km de Palmas. A corporação informou que ele usava tornozeleira eletrônica no momento dos disparos. Conforme a Polícia Militar, no confronto havia um seg...