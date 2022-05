Vida Urbana Presidente e vice-presidente Executivo do Ruraltins são exonerados da pasta Diário Oficial traz as nomeações dos novos gestores que assumirão a pasta a partir desta quarta-feira

O Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 2, traz a exoneração de Fabiano Piñeiro Miranda do cargo de Presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins). O mesmo documento nomeia Washington Luís Campos Ayres como titular da pasta. O documento assinado pelo Governador do Estado Wanderlei Barbosa (Republicanos) e o Secr...