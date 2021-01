Vida Urbana Presidente do TJ melhora, tem ventilação mecânica retirada e pode deixar UTI Comunicado do Judiciário prevê retorno de dieta oral e alta de Helvécio Maia da UTI a qualquer momento

O Tribunal de Justiça (TJTO) informou em comunicado que o desembargador Helvécio Maia teve melhora no quadro de saúde e voltou a respirar sem assistência mecânica. Após a extubação (retirada da via aérea artificial) o presidente do TJTO passa por avaliação de uma equipe de fonoaudiologia e de nutricionistas para voltar à dieta oral. Segundo o comunicado, o desemb...