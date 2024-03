Chegou mais uma nova promoção do Jornal Daqui e, desta vez, trata-se do Kit Brasileiríssimo, que se junta aos conjuntos dos Kits Brazuca e Feijuca, lançados nas campanhas passadas. Como nas peças anteriores, os itens desta promoção apresentam design exclusivo, com estampas que lembram os cenários brasileiros.

O novo kit inclui uma boleira de 26 centímetros, uma travessa oval de 33 centímetros e quatro xícaras empilháveis, cada uma com capacidade para 180 ml. Em um país conhecido pelo brigadeiro e o leite condensado, há sempre motivos para experimentar novas sobremesas ou até mesmo recriar.

Além da beleza e qualidade, os itens facilitam a montagem de uma mesa posta e decorada, e revivem o prazer de reunir uma família em torno da mesa, uma tradição da cultura brasileira que muitas vezes é esquecida no mundo acelerado e na era dos aplicativos de entrega. Ainda assim, nada se compara ao sabor reconfortante de uma comida caseira.

O primeiro selo da promoção sai nesta terça-feira (12), juntamente com a cartela, que vai até dia 6 de junho. Com a cartela preenchida com os 60 selos inteiro, você terá direito ao Kit Brasileiríssimo.

Vale lembrar que a cartela pode receber até três selos curingas. Os jornais impressos estão disponíveis nas bancas e pontos de vendas das principais cidades do estado.

Meu Daqui em qualquer lugar

Além dos pontos de vendas espalhados pelas cidades tocantinenses, nossos leitores têm a opção de assinar o jornal online e garantir seu Kit Brasileiríssimo com 20% de desconto. Além das peças exclusivas, terá acesso à versão digital do Jornal Daqui durante 60 dias corridos, exceto domingos e segundas-feiras.

A compra no aplicativo é simples e de fácil acesso também, basta entrar e escolher a opção “comprar” e preencher as informações com seus dados.

Para facilitar ainda mais, as formas de pagamento da assinatura são boleto bancário ou cartão de crédito parcelado, em até duas vezes, e para ver o regulamento completo basta acessar meudaqui.com.br/promocoes.