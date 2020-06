Horas depois de divulgar 34 novos casos de Covid-19 em Palmas e confirmar 756 infectados neste sábado, 6, a Prefeitura de Palmas distribuiu nota à imprensa avisando que não praças e parques como o Parque Cesamar não serão reabertos na segunda-feira, 8, conforme anunciado no plano de flexibilização.

De acordo com o texto, estes locais precisam de um protocolo diferenciado de higienização, principalmente nos equipamentos de ginástica e playground e levou o Centro em Operarão em Saúde (COE Palmas) a recomendar que seguissem suspensas as atividades nestes ambientes.

A prefeitura não estipulou um prazo para a reabertura e divulgou que além do protocolo de rotina de limpeza e higienização desses ambientes, o município quer trocar a areia das praias artificiais da capital e organizar os restaurantes instalados na orla.

O plano de reabertura dos últimos 25% das atividades empresariais da capital que ainda possuem restrição e funcionamento prevê a retomada do comércio varejista, de concessionárias, de lojas de departamento a partir de segunda-feira, dia 8 de junho. A próxima etapa será no dia 15 de junho com a abertura dos shoppings, exceto a área de entretenimento, restaurantes a la carte e self service, academias e de escolas esportivas e de natação.