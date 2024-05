Vida Urbana Prefeitura lamenta morte de médico que morreu em acidente na TO-255 próximo a Lagoa da Confusão Batida de frente aconteceu em uma curva da rodovia que liga municípios na região do Vale do Araguaia, no sudoeste do Tocantins

Um acidente de trânsito registrado por volta das 10h desta segunda-feira (27), na rodovia TO-255, resultou na morte do médico Eduardo Lourenço, de 30 anos, que fazia parte do quadro de servidores da prefeitura de Lagoa da Confusão. Em nota de pesar divulgada nas redes sociais, a gestão do município manifestou “solidariedade de modo especial, à família, amigos...