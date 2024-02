Vida Urbana Prefeitura espera normalizar transporte escolar rural com 60 rotas e 76 veículos após o Carnaval Empresa paraense contratada de forma emergencial, tem entregue veículos de forma gradativa. Rotas são atendidas parcialmente com 25 ônibus cedidos pela ATCP e Semed suspendeu transporte de funcionários

O secretário-executivo da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Palmas, Evandro Borges, informou em entrevista ao Jornal do Tocantins na tarde desta quarta-feira, que a previsão do município é normalizar o transporte escolar rural após o feriado de Carnaval. Com um total de 60 rotas, pouco mais da metade tem sido atendida pela empresa paraense, Cenit - Serviços de Transportes, contratada de forma emergencial com valor total estimado em R$ 24,1 milhões, com cerca de 30 veículos entregues de forma gradativa, e 25 cedidos ...