Prefeitura divulga resultado de recursos do concurso público para quadro da saúde de Palmas Análises das alegações e resultados de heteroidentificação estão disponíveis no site da Copese, banca responsável pela realização do certame

Estão disponíveis no site da Comissão Permanente de Seleção (Copese), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), o resultado dos recursos apresentados contra questões e gabarito provisório das provas de conhecimentos gerais e específicos do concurso público do Quadro da Saúde de Palmas. Para consultar os resultados, o candidato pode acessar o site da Copese...