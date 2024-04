Vida Urbana Prefeitura determina operação da linha 090 para atender candidatos de concurso neste domingo Reforço com horários e viagens extras deverá ocorrer nas linhas que atendem os 14 locais de provas

Com o reforço nas linhas do transporte coletivo de Palmas, determinado pela prefeitura em virtude da aplicação das provas do concurso com vagas para o quadro da saúde, a linha 090 - UFT terá operação durante o domingo. O início das viagens ocorre às 6h e seguirá até o final do dia para contemplar candidatos aos cargos de nível médio e nível superior, que te...