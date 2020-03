Ações de orientação e prevenção ao coronavírus acontecem em bairros de Tocantínia, em uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado. Nesta quarta-feira, 25, equipes da Secretaria de Saúde da cidade e da Secretaria de Segurança Pública do Estado estiveram com carro de som pedindo o isolamento social para evitar a aglomeração de pessoas.

As ações também acontecem no sentido de orientações aos comerciantes para não deixar o fluxo maior de clientes nas dependências dos comércios e estimulem o uso de álcool em gel ou sabão com água após cada atividade realizada. Conforme a gestão municipal, o prefeito da cidade, Manoel Silvino já baixou decreto que estabelece como será o funcionamento de órgãos públicos e privados para evitar a aglomerações.