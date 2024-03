Vida Urbana Prefeitura de Porto Nacional prorroga prazo para pagamento do IPTU com desconto Moradores de Porto Nacional e do distrito de Luzimangues têm até o dia 15 de abril para também efetuar o pagamento da primeira e segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

A Prefeitura de Porto Nacional prorrogou o prazo para pagamentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). O vencimento da cota única, com até 35% de desconto à vista, fica para o dia 15 de abril. As normas da prorrogação foram publicadas no Decreto N.º 121, publicado no Diário Oficial do Município de sexta-feira (15). "Considerando, que, o in...