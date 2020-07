Com 360 pacientes que já foram infectados com a Covid-19 e sete óbitos por complicações da doença, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta sexta-feira, 3, a Prefeitura de Porto Nacional resolveu tentar mais uma medida para combater o avanço do vírus na cidade. Nesta sexta, o executivo municipal instalou barreiras sanitárias nas entradas e saídas do município, que funcionam no período de 08 às 11 horas, de 15 às 18 horas e das 17 às 20 horas, na orla e anel viário.

A ação, que fiscaliza e controla o acesso de veículos, além de conscientizar os condutores, tem orientação da Secretaria Municipal da Saúde e supervisão do Presidente da Fundação Municipal da Juventude, Thiago Paulino. De acordo com a prefeitura, o projeto “Protetores Sociais” reúne servidores de várias pastas da gestão municipal, em uma força-tarefa que conta, também, com o apoio e segurança da Guarda Municipal.

Paulino ressalta que esse trabalho é de extrema importância, já que se trata de uma forte conscientização e alerta aos motoristas para o uso obrigatório de máscaras nos comércios e demais repartições, ou em vias públicas. "As equipes ainda medem a temperatura dos motoristas que chegam na cidade e encaminham, se necessário, aqueles que tiverem em condições anormais, às unidades básicas de saúde ou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), reforçando a obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individual, o uso adequado do álcool em gel, dentre outras medidas de proteção”, disse.

Porto Nacional é a quarta cidade tocantinense com o maior número de casos da Covid-19. Com 360 registros, a cidade está atrás de Araguaína (4.175), Palmas (2.046) e Xambioá (450).