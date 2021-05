Vida Urbana Prefeitura de Peixe é investigada pelo MPTO sobre suposta inércia no combate à pandemia "É imprescindível, neste momento, que os gestores adotem medidas preventivas e punitivas a fim de impor o cumprimento das orientações das autoridades sanitárias destinadas ao combate da Covid-19, especialmente neste período em que se aproxima a temporada de praia na localidade", afirma promotor de Justiça Mateus Ribeiro

A Prefeitura de Peixes, sul do Estado, está sendo investigada pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO) sobre a inércia e ineficiência no combate à pandemia da Covid-19 na cidade. Por meio da Promotoria de Justiça de Peixe, o órgão instaurou Inquérito Civil Público a fim de apurar eventual responsabilidade da gestão. O procedimento leva em consideração, as rei...