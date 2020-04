A Prefeitura de Paraíso do Tocantins decidiu desligar as luzes da Serra do Estrondo todos os dias à noite, entre 18 e 22 horas. A medida visa evitar a circulação e aglomeração de pessoas e o aparecimento de casos de coronavírus na cidade. Além disso, o prefeito Moisés Avelino também decidiu suspender a tradicional subida na Serra entre a noite de quinta e Sexta-feira da Paixão.

Além da subida, todos os eventos relacionados à Semana Santa estão suspensos como a Quarta-feira de Louvor (Serra do Estrondo); Quinta-feira de Louvor (Serra do Estrondo); Tradicional subida da Serra na quinta-feira; além da Corrida da Aleluia e Encenação da Paixão e Morte de Cristo.

Conforme a Prefeitura, durante o dia a subida está permitida, mas solicita que os moradores obedeçam às restrições municipais, como esporte em grupo, manter distância mínima de dois metros, evitar sentar nos bancos de uso coletivo e também evitar levar crianças e pessoas idosas.

A orientação também que dentro da cidade não sejam usadas às academias ao ar livre, assim como os brinquedos infantis que estão em diversos pontos da cidade.