Prefeitura de Paraíso revoga home office para servidor de risco e libera estádios e eventos com 300

Decreto municipal publicado pela Prefeitura de Paraíso nesta segunda-feira, 9, revoga o trabalho home-office para todos os servidores do grupo de risco do novo coronavírus. O texto, assinado pelo prefeito Moisés Avelino, convoca os servidores para se apresentarem imediatamente no local de trabalho. Para servidores "mais vulneráveis", Avelino ex...