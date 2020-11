Vida Urbana Prefeitura de Palmas retorna atendimento presencial ao público em 100% nesta terça Na maioria das secretarias e órgãos o atendimento é das 13 às 19 horas; confira detalhes e contados de cada estrutura

