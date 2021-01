Vida Urbana Prefeitura de Palmas recomenda isolamento de 7 dias entre medidas para viajantes em retorno Para conter avanço da Covid-19, município divulgou orientações que incluem viagens apenas em casos de extrema necessidade

Com objetivo de garantir o cumprimento das medidas de contenção da Covid-19 em Palmas, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) reforça a necessidade de atenção aos protocolos de segurança recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), especialmente no início do ano quando muitas pessoas viajam para outras cidades, embora viagens não sejam recomendadas pelo Município n...