Vida Urbana Prefeitura de Palmas mantém funcionamento em horário de 6 horas corridas em 2022 Jornada pode ser revista pela gestão em caso de necessidade do serviço público

Para 2022, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, manteve o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública em 6 horas ininterruptas, das 13 às 19 horas. A medida está descrita no Decreto nº 2.135 publicado no Suplemento 2.889, do Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 30. O decreto tem vigência imediata. Conforme o documento, não se...