Vida Urbana Prefeitura de Palmas divulga lista com mais de 1,3 mil veículos com multas Os proprietários terão o prazo de 30 dias para identificar o condutor infrator ou apresentar a defesa nas centrais de atendimento do Resolve Palmas

A Prefeitura de Palmas divulgou no Diário Oficial edição n°3.052 de segunda-feira, 29, uma lista com 1.323 veículos que possuem registros de infrações de trânsito. O proprietário pode identificar a placa do veículo, o auto e o código da infração e a data em que as irregularidades foram cometidas. Todas se referem a infrações praticadas em julho deste ano. De acordo...