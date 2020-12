Vida Urbana Prefeitura de Palmas decreta manutenção de expediente de 6 horas para 2021 Essa carga horária de serviço não abrange serviços essenciais ligados à saúde, educação, infraestrutura e segurança

A Prefeitura de Palma manteve o expediente de 6 horas para os órgãos e entidades da administração pública municipal para o ano de 2021. O decreto com a medida está publicado na edição nº 2.644 do Diário Oficial, desta terça-feira, 29. Conforme o documento, o expediente continua no horário das 13 às 19 horas, de forma ininterrupta. A gestão deixa claro na dete...